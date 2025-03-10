В Киеве слышны взрывы: работает ПВО

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - говорится в сообщении в 23:34.

Через несколько минут Кличко уточнил, что силы ПВО работают на левом берегу и Голосеевском районе столицы.

Перед этим в КГВА и Воздушных силах ВСУ предупреждали о фиксации беспилотников над городом.

Где объявили тревогу

На 23:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в половине регионов, а именно: в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.