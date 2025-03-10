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В Киеве слышны взрывы: работает ПВО

Фото: противовоздушная оборона сбивает вражеские беспилотники (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 10 марта, в Киеве звуки взрывов. В столице работают силы ПВО на фоне атаки вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - говорится в сообщении в 23:34.

Через несколько минут Кличко уточнил, что силы ПВО работают на левом берегу и Голосеевском районе столицы.

Перед этим в КГВА и Воздушных силах ВСУ предупреждали о фиксации беспилотников над городом.

Где объявили тревогу

На 23:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в половине регионов, а именно: в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Напомним, что в ночь на понедельник, 10 марта, россияне запустили по Украине 176 ударных беспилотников. Силы ПВО работали в 15 областях.

По состоянию на 8 утра было сбито 130 дронов, также 42 БпЛА-имитатора были локально потеряны.

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