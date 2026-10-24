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В Киеве мужчина среди улицы открыл огонь из пистолета, есть погибший и раненый

18:20 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в Киеве задержали мужчину из-за смертельной стрельбы на улице (Getty Images)

В Святошинском районе Киева произошла стрельба во время конфликта между мужчинами, в результате чего один человек погиб, а другой был госпитализирован с ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

На одной из улиц столицы возник конфликт между мужчиной.

Во время спора один из участников получил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

От полученных ранений один из потерпевших погиб на месте. Другого участника конфликта с ранениями доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Стражи порядка оперативно отреагировали на происшествие и задержали стрелка на месте.

На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства и причины трагического конфликта.

Напомним, что подобные случаи в регионе происходят не впервые.

В частности, ранее в Киевской области мужчина устроил стрельбу возле детской площадки, в результате чего также пострадали люди.

Кроме того, подобный случай произошел в Вышгородском районе области.

Тогда в Киевской области мужчина устроил стрельбу в магазине, за что также может получить до семи лет заключения.

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