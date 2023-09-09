В Киеве мужчина с ножом напал на двоих детей: его разыскивают

В Киеве мужчина напал на двух детей, одного из которых он ранил. Сейчас злоумышленника разыскивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева .

По данным полиции, сегодня около 17:00 часов на улице Милютенко двое мальчиков 10 и 11 лет пытались возвести палатку. В то же время к ним подошел неизвестный мужчина и предложил помощь.

После того как дети отказались, злоумышленник напал на них. В частности, одному парню он порвал футболку, а другому - нанес ножевое ранение руки и скрылся. Ребенка госпитализировали.

Сейчас принимаются меры по задержанию злоумышленника. К розыску задействован личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские.

Нападения на детей

Недавно в Германии русскоязычный мужчина напал на детей из-за украинского языка. Одного мальчика злоумышленник сбросил с моста.

Сейчас мужчина объявлен в розыск. На вид злоумышленнику от 40 до 45 лет.

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