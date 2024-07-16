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В Киеве из-за жары ввели ограничения на движение грузовиков

Вторник 16 июля 2024 09:36
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В Киеве из-за жары ввели ограничения на движение грузовиков Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 16 июля, на территории Киева ввели ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта из-за жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.

Чтобы сохранить дороги, движение грузовиков запрещено при температуре воздуха выше +28 градусов. Это касается транспортных средств общей массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Водители могут переждать жару на специальных площадках для временной стоянки вдоль обочин автодорог и возле объектов дорожного сервиса.

Погода в Украине 16 июля

По прогнозу синоптиков сегодня будет пик жары. Местами ожидается до +40 +42 градусов. Однако в части областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

При этом ослабление жары ожидается с 18 июля.

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Ограничение движения Киев
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