В Киеве из-за сильного ветра приспустили самый большой флаг Украины, шторм обещают и на завтра

Погода в Украине

30 июля в Украине возможен дождь с грозами, а также сильный ветер. Завтра температура воздуха в Украине будет комфортной: днем от +22 до +28 градусов, на юге – от +26 до +29 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.