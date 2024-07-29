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В Киеве из-за сильного ветра приспустили самый большой флаг Украины, шторм обещают и на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве из-за сильного ветра приспустили самый большой флаг Украины. Штормовое предупреждение объявлено и на завтра.

В знак подготовки к ухудшению погодных условий главный флаг Украины был приспущен.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве сегодня ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Синоптики объявили о желтом уровне опасности.

Флаг будет оставаться приспущенным до улучшения погоды.

Штормовое предупреждение

Во вторник, 30 июля, в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Синоптики объявили о первом уровне опасности. 

В Киеве температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +16 градусов, а днем - от +22 до +24 градусов.

Учитывая сильный ветер, следует придерживаться таких правил безопасности:

  • Не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными щитами или электрическими столбами.
  • Плотно закрывайте окна, двери и чердаки в домах.
  • Уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут упасть на улицу.

Погода в Украине

30 июля в Украине возможен дождь с грозами, а также сильный ветер. Завтра температура воздуха в Украине будет комфортной: днем от +22 до +28 градусов, на юге – от +26 до +29 градусов.

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