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В Киеве из-за обстрела без света десятки домов и 120 учреждений

Фото: в Киеве из-за обстрела без света десятки домов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве из-за атаки дронов есть отключения света. Обесточены десятки домов и 120 учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Facebook.

"Утром 25 ноября во время масштабных дроновых обстрелов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города", - говорится в сообщении.

Также в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. По предварительным данным, причина - повреждение в результате обстрела.

Энергетики обследуют места инцидента. Продолжаются работы по восстановлению.

Атака на Киев

В Киеве воздушная тревога длится уже шесть часов. В столице и области активно работает ПВО. По данным местных властей, в районе Киева было поражено более 40 "Шахедов". Эту атаку дронов уже называют самой массовой с начала войны.

Из-за падения обломков в Соломенском районе вспыхнул пожар на территории детского сада. В этом районе пострадал 11-летний ребенок. У него острая реакция на стресс.

Детальнее об атаке дронов на столицу - в материале РБК-Украина.

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