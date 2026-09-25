В Киеве из-за атаки РФ приостанавливает работу КВЦ "Парковый"
Здание конгрессно-выставочного центра "Парковый" получило повреждения из-за действий врага. Комплекс временно приостановил работу, а сейчас идет экспертная оценка нанесенных повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КВЦ "Парковый".
Из-за действий врага конгрессно-выставочный центр "Парковый" столкнулся с форс-мажорной ситуацией, в результате которой здание комплекса получило повреждения.
По их словам, благодаря слаженным действиям государственных органов и служб эвакуацию провели оперативно. Никто не пострадал.
"Комплекс временно приостанавливает работу. Со всеми организаторами, партнерами и клиентами свяжемся отдельно. Сейчас идет экспертная оценка повреждений", – сообщили в КВЦ "Парковый".
Напомним, во время очередной тревоги днем 23 сентября в сети публиковали видео с дымом над КВЦ "Парковый". Позже в ГСЧС Киева заявили об ударе по выставочному центру. По данным спасателей, там была повреждена кровля. Пожар на месте удара был ликвидирован.