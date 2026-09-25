В Киеве из-за атаки РФ приостанавливает работу КВЦ "Парковый"

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Здание конгрессно-выставочного центра "Парковый" получило повреждения из-за действий врага. Комплекс временно приостановил работу, а сейчас идет экспертная оценка нанесенных повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КВЦ "Парковый".

Из-за действий врага конгрессно-выставочный центр "Парковый" столкнулся с форс-мажорной ситуацией, в результате которой здание комплекса получило повреждения. По их словам, благодаря слаженным действиям государственных органов и служб эвакуацию провели оперативно. Никто не пострадал. "Комплекс временно приостанавливает работу. Со всеми организаторами, партнерами и клиентами свяжемся отдельно. Сейчас идет экспертная оценка повреждений", – сообщили в КВЦ "Парковый".