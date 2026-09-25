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В Киеве из-за атаки РФ приостанавливает работу КВЦ "Парковый"

14:40 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Анастасия Мацепа
В Киеве из-за атаки РФ приостанавливает работу КВЦ "Парковый" Фото: КВЦ "Парковый" временно приостановил работу из-за повреждения здания (Facebook DSNS Kyiv)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Здание конгрессно-выставочного центра "Парковый" получило повреждения из-за действий врага. Комплекс временно приостановил работу, а сейчас идет экспертная оценка нанесенных повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КВЦ "Парковый".

Из-за действий врага конгрессно-выставочный центр "Парковый" столкнулся с форс-мажорной ситуацией, в результате которой здание комплекса получило повреждения.

По их словам, благодаря слаженным действиям государственных органов и служб эвакуацию провели оперативно. Никто не пострадал.

"Комплекс временно приостанавливает работу. Со всеми организаторами, партнерами и клиентами свяжемся отдельно. Сейчас идет экспертная оценка повреждений", – сообщили в КВЦ "Парковый".

Напомним, во время очередной тревоги днем 23 сентября в сети публиковали видео с дымом над КВЦ "Парковый". Позже в ГСЧС Киева заявили об ударе по выставочному центру. По данным спасателей, там была повреждена кровля. Пожар на месте удара был ликвидирован.

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