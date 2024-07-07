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В Киеве частично отменят ограничение движения для кольцевой электрички

Фото: электричка УЗ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве изменения в графике строительства тоннеля для Подольско-Воскресеньского моста позволяют частично отменить ограничение движения для кольцевой электрички.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Kyiv City Express.

"В эти выходные в экспериментальном режиме проехали за полным кольцом, отклонения от расписания в пределах 3 минут не критичны, поэтому закрепляем обновленный график до конца июля", - говорится в сообщении.

Согласно графику, действующему до 31 июля, движение по полному кольцу будет происходить каждый час в будние и выходные дни.

Кроме того, в будние дни рейсы будут в часы пик каждые полчаса, но только на участке Святошин - Вокзальная - Дарница (в обе стороны).

Напомним, что в Киеве с помощью самых современных европейских технологий восстановили две трети генерирующих мощностей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что мэр Киева Виталий Кличко подписал меморандум по GIZ по реформированию системы теплоснабжения столицы. Так, в Киевебудут мини-ТЭЦ, которые способны работать на разных видах топлива.

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Киев