В Киеве частично отменят ограничение движения для кольцевой электрички

В Киеве изменения в графике строительства тоннеля для Подольско-Воскресеньского моста позволяют частично отменить ограничение движения для кольцевой электрички.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Kyiv City Express.
"В эти выходные в экспериментальном режиме проехали за полным кольцом, отклонения от расписания в пределах 3 минут не критичны, поэтому закрепляем обновленный график до конца июля", - говорится в сообщении.
Согласно графику, действующему до 31 июля, движение по полному кольцу будет происходить каждый час в будние и выходные дни.
Кроме того, в будние дни рейсы будут в часы пик каждые полчаса, но только на участке Святошин - Вокзальная - Дарница (в обе стороны).
Напомним, что в Киеве с помощью самых современных европейских технологий восстановили две трети генерирующих мощностей.
Ранее РБК-Украина сообщало, что мэр Киева Виталий Кличко подписал меморандум по GIZ по реформированию системы теплоснабжения столицы. Так, в Киевебудут мини-ТЭЦ, которые способны работать на разных видах топлива.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.