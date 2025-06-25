В Киеве частично перекрыли Набережное шоссе из-за провала: сколько продлятся ограничения

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве с 24 до 27 июня частично ограничено движение на улицах Межигорской и Новоконстантиновской из-за ремонта дорожного покрытия. Водителей просят планировать маршруты с учетом возможных пробок.

Также мы писали, что в Киеве с 5 апреля 2025 года до апреля 2026-го перекрыли часть проспекта Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь. Ограничения касаются транспорта и пешеходов. Для общественного транспорта ввели временные маршруты.

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