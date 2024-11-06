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В Киеве частично перекрыли Крещатик

Фото: Крещатик в Киеве частично перекрыли для ремонта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве частично ограничили движение транспорта второй полосой по улице Крещатик в направлении Европейской площади. Мероприятия продлятся с 8:30 до 12:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По данным пресс-службы, дорожники будут выполнять ремонт смотрового колодца по адресу: улица Крещатик, 21.

"Коммунальная корпорация извиняется за временные неудобства и просит водителей учесть информацию при планировании маршрутов", - говорится в сообщении.

Крещатик

Крещатик – это главная улица Киева, столицы Украины. Она является одной из самых известных и важных улиц в городе и имеет большое культурное, историческое и туристическое значение. Расположенный в центральной части Киева, Крещатик простирается от Бессарабской площади на юго-западе до Европейской площади на северо-востоке, с длиной примерно 1,2 км.

Название "Крещатик" происходит от слова "крест", поскольку раньше на этом месте было несколько оврагов, которые образовывали форму креста.

Улица была разрушена во время Второй мировой войны и восстановлена в послевоенные годы в стиле сталинского ампира. Затем Крещатик стал символом возрождения Киева и одним из центров общественной жизни.

Крещатик известен монументальными постройками советской эпохи, а также современными магазинами, кафе, банками, офисами и административными сооружениями. Улица является домом для таких достопримечательностей, как Майдан Незалежности, Киевский городской совет и другие.

Крещатик часто перекрывают для движения транспорта во время праздников и различных общественных мероприятий. Здесь проходят концерты, парады и другие культурные события.

Улица привлекает туристов со всего мира, которые приходят насладиться атмосферой Киева, архитектурой и историческими местами.

Ранее сообщалось о частичном ограничении движения транспорта по Северному мосту в Киеве. Тогда "Киевавтодор" выполнял ремонтные работы проезжей части, первой и второй полосы.

Кроме того, почти до конца ноября движение по Броварскому проспекту в направлении Броваров будет частично ограничено.

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КиевХрещатик