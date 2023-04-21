В Киеве частично ограничат движение на одном из самых больших проспектов

В Киеве больше чем на месяц частично ограничат движение на Воздухофлотском проспекте. Будет проводиться капитальный ремонт.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Частичное ограничение движения будет действовать с 22 апреля по 28 мая. Дорожники начнут капитальный ремонт на участке от Севастопольской площади до улицы Новой.

"На первом этапе движение будет частично ограничено от улицы Семьи Издиковских до улицы Смелянской", - пишет пресс-служба.