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В Киеве частично ограничат движение на одном из самых больших проспектов

Фото: в Киеве частично ограничат движение на одном из самых больших проспектов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве больше чем на месяц частично ограничат движение на Воздухофлотском проспекте. Будет проводиться капитальный ремонт.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Частичное ограничение движения будет действовать с 22 апреля по 28 мая. Дорожники начнут капитальный ремонт на участке от Севастопольской площади до улицы Новой.

"На первом этапе движение будет частично ограничено от улицы Семьи Издиковских до улицы Смелянской", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно из-за аварии на водопроводной сети было затруднено движение по бульвару Николая Михновского.

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КиевКГГА