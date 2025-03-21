В Киеве были слышны взрывы на фоне угрозы "Шахедов"

В районе города Киев в ночь на 21 марта были слышны взрывы. В столице ранее объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дроновых ударов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Взрывы в столице были слышны около часа ночи.

При этом в местных пабликах и мониторинговых каналах писали, что были слышны взрывы в окрестностях Киева и в самом городе еще раньше, около 00:50.

В Воздушных силах информировали об угрозе применения российскими захватчиками ударных беспилотников для Киева с северо-востока еще в 23:18 (20 марта).

В Киевской городской военной администрации позже призвали жителей столицы находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Опасность ударных БпЛА остается", - отметили в КГВА в Telegram-канале.

Добавим, была также информация о работе сил и средств противовоздушной обороны из-за российских дронов-камикадзе в Киевской области.

В заявлении КОВА писали, что в воздушном пространстве региона было зафиксировано БПЛА противника, и "силы ПВО работают по целям".

Российская дроновая атака

Как сообщалось ранее, 20 марта вечером российские оккупанты запустили в сторону Украины дроны-камикадзе для очередной атаки. Из-за угрозы дроновых ударов в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Большое количество дронов россияне направили для ударов по Одессе. В городе и в районе раздалась серия взрывов.

Позже стало известно, что из-за вражеской массированной атаки с применением ударных БПЛА на Одессу и районе была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые многоэтажки, торговый центр и магазины, и вспыхнули сильные пожары. Сообщалось о трех пострадавших в Одессе, среди которых - несовершеннолетняя девушка.

Также в Одессе в трех районах были локальные аварийные отключения электроэнергии из-за обстрела.

Добавим, местные СМИ и паблики информировали также о взрывах и работе ПВО в районе городов Сумы и Черкассы этой ночью.