В Киеве были слышны взрывы на фоне воздушной атаки

Взрывы в районе столицы раздались около 00.22. Перед этим в Киеве объявили воздушную тревогу во время вражеской атаки с применением ударных беспилотников типа "Шахед".

Власти столицы заявили о боевой работе защитников неба из-за дроновой атаки.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram уточнил, что ПВО работает на левом берегу Киева.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ информировали о фиксации движения ударного беспилотника противника с востока в направлении Киева, а позже рассказали, что вражеская воздушная цель движется через Борисполь в сторону столицы.

Обновлено: повторные взрывы

Около 00:40 в столице прозвучала еще серия взрывов. Между тем, в Воздушных силах снова призвали жителей Киева оставаться в укрытиях.

Кроме того, около 00.53 в Киеве снова была слышна серия звуков, похожих на взрывы.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вчера вечером, 20 октября, украинские военные зафиксировали запуск российскими оккупантами нескольких групп дронов-камикадзе типа "Шахед". Так, в нескольких областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Уже в ночь на 21 октября сигнал об угрозе вражеской воздушной атаки раздался также в Киеве. Сообщалось о движении ударного беспилотника противника в сторону столицы.