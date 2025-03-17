В Киеве были слышны взрывы на фоне дроновой атаки

Взрывы в столице были слышны около 00:38.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали жителей Киева об угрозе дронов для города.

Представители столичной власти призвали жителей и гостей Киева находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Как рассказали в администрации, в столице началась боевая работа защитников неба, которые сбивают беспилотники противника.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - говорится в объявлении КГВА в Telegram-канале.

Добавим, мэр столицы Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко также рассказали о работе ПВО в Киеве.

Обновлено: еще взрыв в Киеве

Приблизительно в половине второго ночи в районе столицы снова был слышен взрыв. Воздушная тревога в Киеве продолжается.

Вражеская дроновая атака

Напомним, 16 марта вечером в Воздушных силах ВСУ зафиксировали запуск российскими захватчиками дронов-камикадзе в направлении Украины. Из-за угрозы вражеских ударов с применением БПЛА в ряде областей была объявлена тревога.

Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, где фиксировали ударные беспилотники противника.