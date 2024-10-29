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В Киеве были слышны взрывы на фоне дроновой атаки

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве этой ночью, 29 октября, были слышны взрывы во время воздушной тревоги из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе. В столице идет работа противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Взрыв был слышен в районе столицы около половины пятого утра. Позже раздались еще звуки, похожие на взрывы.

Местные власти заявили об отражении вражеской воздушной атаки украинскими военными.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Добавим, перед этим стало известно о работе ПВО в Киевской области. В регионе были зафиксированы вражеские ударные беспилотники.

Кроме того, по данным воздушных сил ВСУ, группы "Шахедов" наблюдались в Киевской области.

Обновлено в 04.45

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне дроновой атаки на столицу сообщил, что был вызов медиков в Соломенский район.

"Бригада следует на место. Подробности позже", - написал он в своем Telegram.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, этой ночью российские захватчики снова запустили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

Позже стало известно о работе сил и средств ПВО в Киевской области из-за дроновой атаки.

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