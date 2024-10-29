В Киеве были слышны взрывы на фоне дроновой атаки

В Киеве этой ночью, 29 октября, были слышны взрывы во время воздушной тревоги из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе. В столице идет работа противовоздушной обороны.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Взрыв был слышен в районе столицы около половины пятого утра. Позже раздались еще звуки, похожие на взрывы.
Местные власти заявили об отражении вражеской воздушной атаки украинскими военными.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.
Добавим, перед этим стало известно о работе ПВО в Киевской области. В регионе были зафиксированы вражеские ударные беспилотники.
Кроме того, по данным воздушных сил ВСУ, группы "Шахедов" наблюдались в Киевской области.
Мэр Киева Виталий Кличко на фоне дроновой атаки на столицу сообщил, что был вызов медиков в Соломенский район.
"Бригада следует на место. Подробности позже", - написал он в своем Telegram.
Напомним, этой ночью российские захватчики снова запустили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".
Позже стало известно о работе сил и средств ПВО в Киевской области из-за дроновой атаки.
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