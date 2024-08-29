В Киеве были слышны взрывы, сообщалось о приближении "Шахеда"

Взрывы в столице раздались около 04.21. Первый был достаточно громкий, а второй - уже существенно слабее.

Отметим, что в Киеве продолжается воздушная тревога из-за угрозы "Шахедной" атаки уже более двух часов. Кроме того, на подступах к столице и в области продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны.

В командовании Воздушных сил ВСУ информировали около четырех утра о движении ударного беспилотника противника в сторону Киева.

"Киев - ударный БпЛА в направлении города!" - говорилось в объявлении военных в 04.19.

А позже, в 04.38, в Воздушных силах заявили о фиксации движения скоростной цели через Черниговскую область в направлении Киевской области.

Обновлено в 04.40: работа ПВО и падение обломков

Позже в Киевской городской военной администрации рассказали, что в Днепровском районе, предварительно, упали обломки на территорию жилой застройки. Обошлось без пострадавших и разрушений.

"Продолжается атака вражеских БПЛА на Киев. В столице работает противовоздушная оборона. В Днепровском районе города предварительно зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. По оперативной информации - без разрушений и пострадавших", - говорится в заявлении начальника КМВА Сергея Попка.

Он добавил, что данные уточняются и обновляются.

Дроновая атака

Напомним, вечером 28 августа российские оккупанты запустили дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. "Шахеды" заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

Из-за очередной дроновой атаки в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

А уже около двух ночи сирена зазвучала и в Киеве из-за "Шахедов", в области и на подступах к столице началась работа ПВО.