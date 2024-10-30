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В Киеве звучат взрывы, в городе объявили тревогу

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 октября в Киеве был слышен звук взрыва. В столице в это время была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:27.

Через несколько минут в городе был слышен взрыв. В то же время в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили, что для столицы венчает угроза применения БпЛА. Поэтому киевлян призвали перейти к укрытиям.

Отметим, что перед этим еще в 02:08 в Воздушных силах ВСУ сообщали, что через Черниговскую область в направлении Киевской летит несколько групп российских ударных дронов россиян.

Обновлено в 03:36

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал в Telegram Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:34, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Житомирской и Хмельницкой областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев помечена Луганская область и временно оккупированный полуостров Крым.

 

Российские обстрелы Украины

Напомним, что в ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину "Искандером" и 48 дронами-камикадзе. По состоянию на 9 утра силы ПВО сбили 26 беспилотников, 20 БпЛА было локационно потеряно, и еще один вернулся на территорию России.

Отметим, что в этот день были атаки с последствиями как для Киева, так и для Харькова. Более подробнее о российской атаке в ночь на 29 октября - читайте в материале РБК-Украина.

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