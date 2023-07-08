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В Киеве бесплатно будут обучать подготовке к национальному сопротивлению: как записаться

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Киев, Суббота 08 июля 2023 16:44
В Киеве бесплатно будут обучать подготовке к национальному сопротивлению: как записаться Фото:у Києві запускають безоплатне навчання з підготовки до національного спротиву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Карина Левицкая

В столице начали запись всех желающих на однодневные бесплатные обучения по подготовке к национальному сопротивлению. Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

В частности, по информации КГГА, шестичасовые учения для гражданского населения будут проводить по следующим направлениям:

основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;
стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;
защита от оружия массового поражения: действия в условиях радиационного и химического загрязнения.
Проводить обучение будут работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, которые имеют достаточный уровень подготовки. Для удобства обучения будут проходить в рабочие и выходные дни.

Желающие пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению должны заполнить регистрационную форму по ссылке.

Место проведения обучения будет сообщено каждому участнику лично.

"Чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку по действиям в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они будут становиться, и меньше среди нас будет потерь. Потому что подготовлен - значит защищен", - отметил Михаил Щербина.

Напомним, мы писали, что на временно захваченных территориях растет количество проукраинско настроенного населения. При этом российские оккупанты прибегают к жестким массовым карательным акциям для противодействия таким тенденциям.

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