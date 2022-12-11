В Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон (фото последствий)

"11 декабря в 12:29 в Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о взрыве на ул. Бережанской, 14, что в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении.

По прибытии на место инцидента спасатели выяснили, что на кухне одной из квартир на 9-м этаже 16-этажного жилого дома произошел взрыв газового баллончика, но без последующего горения.

"Спасатели проверили квартиру, к счастью, никто не пострадал. В результате взрыва повреждены оконные рамы квартиры", - добавляют в ГСЧС.

Фото: в Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели в свою очередь призывают следовать следующим советам по использованию газовых туристических горелок:

покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж.

неукоснительно следуйте инструкциям производителя. Всегда проверяйте целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.

баллончик рассчитан для использования на открытом воздухе. Если горелка используется в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.

не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.

важно - запретите использование электроприборов и открытого огня детям.

Напомним, вчера в Киеве в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети.

Также мы писали о том, что в столичном киоске пищи быстрого приготовления взорвался газовый баллон, из-за чего пострадали пять человек.