В Киеве аварийные отключения света из-за атаки: сколько домов обесточено

Аварийные отключения света в Киеве произошли 25 ноября из-за российской атаки. В столице повреждены электросети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.
"Из-за массированного обстрела в Киеве повреждены электросети. Есть аварийные отключения", - отметил Коваленко.
По данным ДТЭК, в Киеве без света 151 жилой дом, 75 частных домов и 12 учреждений.
Также из-за массированной атаки исчезло электроснабжение в 16 тысячах домов Киевской области. Без питания остаются 296 семей в Вышгородском районе области.
Энергетики отмечают, что уже выехали на места повреждений. Жителей столицы и Киевской области призывают экономить свет во избежание новых повреждений.
Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа "Шахед". Наши силы противовоздушной обороны сбили 71 беспилотник. Главной целью русских был Киев.
В столице обломки сбитых дронов упали в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за обстрелов пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. У него острая реакция на стресс.
Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.
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