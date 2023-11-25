RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве аварийные отключения света из-за атаки: сколько домов обесточено

Фото: в Киеве аварийные отключения света из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Аварийные отключения света в Киеве произошли 25 ноября из-за российской атаки. В столице повреждены электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

"Из-за массированного обстрела в Киеве повреждены электросети. Есть аварийные отключения", - отметил Коваленко.

По данным ДТЭК, в Киеве без света 151 жилой дом, 75 частных домов и 12 учреждений.

Также из-за массированной атаки исчезло электроснабжение в 16 тысячах домов Киевской области. Без питания остаются 296 семей в Вышгородском районе области.

Энергетики отмечают, что уже выехали на места повреждений. Жителей столицы и Киевской области призывают экономить свет во избежание новых повреждений.

Массированная атака на Киев

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа "Шахед". Наши силы противовоздушной обороны сбили 71 беспилотник. Главной целью русских был Киев.

В столице обломки сбитых дронов упали в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за обстрелов пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. У него острая реакция на стресс.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиеватака дроноввідключеня світла