В Киеве активизировались мошенники, которые выдают себя за "Киевводоканал"

Ранее РБК-Украина писало, что в Бучанской громаде с 1 января 2025 года начали действовать новые тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Сообщают, что предыдущие тарифы оставались неизменными с 2022 года и больше не соответствовали затратам предприятия. Повышение объясняют увеличением стоимости электроэнергии, материально-технических ресурсов и горючего, а также необходимостью внедрения альтернативных источников питания из-за перебоев с электроснабжением.

Также мы рассказывали о запуске чат-бота Kyiv Shelter Bot, который будет способствовать гражданам в поиске и проверке ближайших укрытий во время воздушной тревоги. Он должен стать удобным каналом коммуникации с властями.

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