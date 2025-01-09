RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Киеве активизировались мошенники, которые выдают себя за "Киевводоканал"

Фото: Счетчик воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В последнее время в Киеве участились случаи мошенничества, связанного с поверкой счетчиков воды. Жителям столицы рассказали, как избежать мошенничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевводоканала".

Жителям Киева стали чаще звонить мошенники, представляясь работниками "Киевводоканала". Они предлагают проведение метрологической поверки.

В компании предупреждают, что не звонят клиентам с такими предложениями. Официальное информирование об окончании срока поверки осуществляется исключительно через SMS.

Также жителям Киева рекомендуют для заказа поверки счетчиков воды обращаться непосредственно в "Киевводоканал" или КП "Киевтеплоэнерго".

Контакты "Киевводоканала":

Контакты КП "Киевтеплоэнерго":

  • телефон: (044) 207-88-88

 

Ранее РБК-Украина писало, что в Бучанской громаде с 1 января 2025 года начали действовать новые тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Сообщают, что предыдущие тарифы оставались неизменными с 2022 года и больше не соответствовали затратам предприятия. Повышение объясняют увеличением стоимости электроэнергии, материально-технических ресурсов и горючего, а также необходимостью внедрения альтернативных источников питания из-за перебоев с электроснабжением.

Также мы рассказывали о запуске чат-бота Kyiv Shelter Bot, который будет способствовать гражданам в поиске и проверке ближайших укрытий во время воздушной тревоги. Он должен стать удобным каналом коммуникации с властями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевводоканалВодоснабжениеМошенники