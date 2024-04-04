В Киеве за 80 лет зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

"По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 3 апреля в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных для этого дня 18 м/с (65 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1944 году", - пишет канал.

Температурные рекорды в Киеве

31 марта в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует норме конца мая.

Еще три рекорда было зафиксировано 2 апреля: