В Киеве с 1 февраля закрывают движение трамваев на улице Глубочицкой: с чем это связано

В Киеве с 1 февраля закрывают движение трамваев №14 и №18, которые курсируют по улице Глубочицкой. Это связано с ремонтом трамвайных путей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс" .

С 1 февраля на ул. Глыбочицкой в Киеве начнется ремонт изношенных трамвайных путей на участке от ул. Сечевых Стрельцов до ул. Нижний Вал. В связи с этим движение трамваев №№ 14 и 18 будет закрыто до завершения работ.

Для обеспечения перевозки пассажиров введен временный автобусный маршрут № 14Т, который будет курсировать от проспекта Отрадного до Контрактовой площади. Также будет увеличено количество трамваев на маршруте № 15 ("Проспект Отрадный - ул. Старовокзальная").

Во время ремонтных работ возможны временные изменения в расположении остановок общественного транспорта на ул. Глубочицкой.