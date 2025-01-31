В Киеве с 1 февраля закрывают движение трамваев на улице Глубочицкой: с чем это связано
В Киеве с 1 февраля закрывают движение трамваев №14 и №18, которые курсируют по улице Глубочицкой. Это связано с ремонтом трамвайных путей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс".
С 1 февраля на ул. Глыбочицкой в Киеве начнется ремонт изношенных трамвайных путей на участке от ул. Сечевых Стрельцов до ул. Нижний Вал. В связи с этим движение трамваев №№ 14 и 18 будет закрыто до завершения работ.
Для обеспечения перевозки пассажиров введен временный автобусный маршрут № 14Т, который будет курсировать от проспекта Отрадного до Контрактовой площади. Также будет увеличено количество трамваев на маршруте № 15 ("Проспект Отрадный - ул. Старовокзальная").
Во время ремонтных работ возможны временные изменения в расположении остановок общественного транспорта на ул. Глубочицкой.
Ранее мы рассказывали, что киевская кольцевая электричка изменила логику нумерации рейсов для удобства пассажиров. Теперь рейсы Kyiv City Express получили названия и нумерацию, что упрощает поиск информации об опоздании. Согласно новой системе, электропоезда, движущиеся по часовой стрелке, получили название "А", а те, что движутся против часовой стрелки, - "Б". Изменения вступили в силу с начала нового графика движения 2024/2025 года.
Также РБК-Украина рассказывало, что в Киеве объявления о минуте молчания будут звучать в общественном транспорте, через звуковые системы на Крещатике и Майдане Независимости, на рекламных носителях, а также через мобильное приложение "Киев цифровой". Это позволит жителям города почтить память погибших и проявить поддержку во время ежедневных минут молчания.
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