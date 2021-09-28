В "Київгумі" заявили, що СБУ під час обшуку вилучила документи, які знаходяться у відкритому доступі

"Ми розуміємо, що конкуренти, які не можуть з нами чесно конкурувати і неодноразово нам погрожували, таким чином просто намагаються витіснити нас з ринку, як, по суті, єдиного потужного конкурента. І ми це доведемо як в правовій площині, так і в публічній, - зазначає Андрій Острогруд. - Тому що "Київгума" сьогодні найбільший, найпотужніший і єдиний акредитований виробник, зокрема, гумових підрейкових прокладок. Ми є постачальниками для МОЗ, Міноборони, Енергоатому і багатьох державних підприємств".

В "Київгумі" відповіли, що на фотографіях на сайті СБУ зафіксовані підрейкові прокладки, які не мають ніякого відношення до їхньої продукції. Також компанія заявила про неправомірний тиск і перешкоджання нормальній роботі з боку СБУ та АТ "Укрзалізниця". На сторону "Київгуми" став Союз українських підприємців.

"Під час свого візиту силовики не створили навіть ілюзії зацікавленості в розслідуванні і з'ясуванні всіх обставин справи, - підкреслює Андрій Острогруд. - Нам не надали жодного документа, який міг засвідчити, що взагалі йде мова про нашу продукцію. До нас прийшли з "оглядом" і вилучили оригінали документів, які були представлені у вільному доступі в тендерній документації на майданчику ProZorro. Нам не висунули жодного звинувачення!".