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"Київгаз" відновлює газопостачання до пошкоджених будинків

Фото: "Київгаз" відновлює газопостачання до пошкоджених будинків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Від початку війни російські військові позбавили стабільного газопостачання 2,9 тисяч помешкань киян. На сьогодні розподіл газу відновлений до більшості квартир і приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Київгазу".

Зазначається, що фахівці АТ "Київгаз" продовжують ремонтні роботи на газопроводах, пошкоджених уламками ракет.

Спільно з керівниками керуючих компаній будинків, ОСББ керівництво компанії планує поетапний ремонт і відновлення пошкоджених чи зруйнованих газових мереж будинків. Усі роботи компанія здійснює власним коштом.

Цілодобово працюють сім бригад аварійно-відновлювального управління, щоб локалізовувати та ліквідовувати витоки газу, оперативно зупиняти газопостачання до будинків, щоб уникнути вибуху чи займання.

Гомер аварійної газової служби АТ "Київгаз" - 104.

Також фахівці клієнтського сервісу АТ "Київгаз" продовжують приймати звернення споживачів та відповідати на всі запитання через дистанційні канали обслуговування:

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КиївГаз