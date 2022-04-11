"Київгаз" відновлює газопостачання до пошкоджених будинків

Зазначається, що фахівці АТ "Київгаз" продовжують ремонтні роботи на газопроводах, пошкоджених уламками ракет.

Спільно з керівниками керуючих компаній будинків, ОСББ керівництво компанії планує поетапний ремонт і відновлення пошкоджених чи зруйнованих газових мереж будинків. Усі роботи компанія здійснює власним коштом.

Цілодобово працюють сім бригад аварійно-відновлювального управління, щоб локалізовувати та ліквідовувати витоки газу, оперативно зупиняти газопостачання до будинків, щоб уникнути вибуху чи займання.

Гомер аварійної газової служби АТ "Київгаз" - 104.

Також фахівці клієнтського сервісу АТ "Київгаз" продовжують приймати звернення споживачів та відповідати на всі запитання через дистанційні канали обслуговування: