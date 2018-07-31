У львівському шпиталі внаслідок аварії помер учасник АТО

Новини Надзвичайні події 31.07.2018 - 16:18
Фото: ДТП у Львівській області (portal.lviv.ua)
Фото: ДТП у Львівській області (portal.lviv.ua)

Аварія на трасі Львів - Самбір сталась ще 13 липня

У львівському військовому шпиталі у вівторок, 31 липня, помер учасник антитерористичної операції (АТО), мешканець Кам'янця-Подільського Володимир Откідич, котрий потрапив 13 липня в аварію у Львівській області. Про це у Facebook повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич.

За словами, майор Володимир Откідич був учасником оборони Донецького аеропорту. Аварія, в якій боєць отримав важкі травми, сталась на дорозі Львів-Самбір біля с. Лапаївка 13 липня.

"Після тривалого перебування в госпіталі після ДТП, на жаль, помер військовослужбовець нашого міста, оборонець Донецького аеропорту Володимир Откідич", - повідомив Сімашкевич.

У львівському шпиталі внаслідок аварії помер учасник АТО

Додав, що також у районі ООС загинув ще один уродженець Кам'янця-Подільського, старший солдат Богдан Блінчук.

Нагадаємо, 13 липня у Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини. На дорозі між селами Лапаївка та Оброшино зіткнулися мікроавтобус "Форд Транзит" та легковий автомобіль "Мазда".

Водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням на слизькій дорозі та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із мікроавтобусом Ford Transit. Ще троє людей внаслідок аварії отримали травми. Откідич був серед потерпілих.

Біля Львова зіткнулись вантажівка та авто, є загибла та постраждалі У Львівській області внаслідок ДТП постраждало 8 людей
Теги:  ДТП,  Львовская область,  авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС