У львівському шпиталі внаслідок аварії помер учасник АТО

Аварія на трасі Львів - Самбір сталась ще 13 липня

У львівському військовому шпиталі у вівторок, 31 липня, помер учасник антитерористичної операції (АТО), мешканець Кам'янця-Подільського Володимир Откідич, котрий потрапив 13 липня в аварію у Львівській області. Про це у Facebook повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич.

За словами, майор Володимир Откідич був учасником оборони Донецького аеропорту. Аварія, в якій боєць отримав важкі травми, сталась на дорозі Львів-Самбір біля с. Лапаївка 13 липня.

"Після тривалого перебування в госпіталі після ДТП, на жаль, помер військовослужбовець нашого міста, оборонець Донецького аеропорту Володимир Откідич", - повідомив Сімашкевич.

Додав, що також у районі ООС загинув ще один уродженець Кам'янця-Подільського, старший солдат Богдан Блінчук.

Нагадаємо, 13 липня у Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини. На дорозі між селами Лапаївка та Оброшино зіткнулися мікроавтобус "Форд Транзит" та легковий автомобіль "Мазда".

Водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням на слизькій дорозі та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із мікроавтобусом Ford Transit. Ще троє людей внаслідок аварії отримали травми. Откідич був серед потерпілих.