У Києві жінка передавала ФСБ дані про військових. Її затримали "на гарячому"

Жителька Києва співпрацювала з ФСБ Росії та передавала ворогу дані про українських військових. Її затримали "на гарячому" під час чергової зйомки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, жінка систематично фотографувала та знімала на відео місця у столиці та Київській області, де розміщувалися ЗСУ. Інформацію киянка передавала куратору з ФСБ.
Ворог використовував дані для коригування ракетних та авіаційних ударів.
Інформаторку затримали, коли вона знімала військову частину. Під час обшуків у неї виявили техніку та інші засоби зв'язку. Жінці уже оголосили підозру за фактом поширення інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, що СБУ затримали агента ФСБ, який коригував ракетний удар по Харківській ОДА.
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