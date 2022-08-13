У Києві жінка передавала ФСБ дані про військових. Її затримали "на гарячому"

Жителька Києва співпрацювала з ФСБ Росії та передавала ворогу дані про українських військових. Її затримали "на гарячому" під час чергової зйомки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, жінка систематично фотографувала та знімала на відео місця у столиці та Київській області, де розміщувалися ЗСУ. Інформацію киянка передавала куратору з ФСБ.

Ворог використовував дані для коригування ракетних та авіаційних ударів.

Інформаторку затримали, коли вона знімала військову частину. Під час обшуків у неї виявили техніку та інші засоби зв'язку. Жінці уже оголосили підозру за фактом поширення інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану.