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У Києві завтра можливі обмеження на центральних станціях метро

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 17:45
У Києві завтра можливі обмеження на центральних станціях метро Фото: станція метро "Олімпійська" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 11 березня, в Києві можливі обмеження на трьох центральних станціях метрополітену. Обмеження можуть ввести через футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Футбольний матч почнеться о 19:55. Перед його початком на станції "Олімпійська", можуть ввести обмеження на вхід.

А після завершення футбольного матчу можливе обмеження на вхід на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з метою належного перевезення пасажирів, щоб уникнути масового скупчення людей на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що завтра відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Вільярреал" (Іспанія).

Нагадаємо, на шляхопроводі у столиці на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

Крім того, 27 лютого розпочався перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу в Києві. До 31 травня на шляхопроводі буде частково обмежено рух транспорту.

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