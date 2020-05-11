У Києві завтра збільшать кількість рейсів громадського транспорту

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр Густєлєв повідомив, що з 12 травня у Києві збільшать кількість окремих рейсів громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, будуть запущені додаткові рейси з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате. Транспортом можна скористатися лише за наявності спецквитків.

"Як і планувалося, з ослабленням карантинних заходів у Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, з 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате. В режимі спецрейсів курсуватимуть автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате - станція метро "Площа Льва Толстого", автобусний маршрут № 33Т "ДВРЗ - станція метро "Чернігівська" і тролейбусний маршрут № 37-А "станція метро "Лісова" - вулиця Миколи Закревського. Поліклініка". Проїзд у транспорті буде відбуватися при наявності спецквитків і засобів індивідуального захисту", - сказав Густєлєв.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що метро у Києві відкриється за рішенням уряду і це буде не відразу.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні розпочинається перший етап пом'якшення карантинних обмежень, зняття яких буде відбуватися в кількох сферах бізнесу і суспільного життя.