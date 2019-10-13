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У Києві завтра продовжать роботу метро

Новини » Суспільство    13.10.2019 - 16:35
У Києві завтра продовжать роботу метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ніч з 14 на 15 жовтня буде на годину буде подовжено роботу метро

У Києві в ніч з 14 на 15 жовтня буде на годину продовжена робота метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Повідомляється, що 14 жовтня у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Португалії (початок гри о 21:45), будуть деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Зокрема, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська".

Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, в Києві з 12 до 14 жовтня повністю заборонять рух по проспекту Перемоги монтажу фрагмента Шулявського шляхопроводу. Зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу, через що 12 жовтня о 22:00 рух по проспекту Перемоги буде перекрито до 5:00 ранку 14 жовтня. В цей час над проїжджою частиною проспекту будуть встановлювати прогін нового мосту.

Крім того, зміниться порядок роботи громадського транспорту - закриють маршрути тролейбусів №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н від станції метро "Нивки" до Повітрофлотського шляхопроводу.

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