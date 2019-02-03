У Києві завтра очікується сильний туман

Видимість складе менше 100 метрів

В Киеве завтра, 4 февраля, ожидается сильный туман и плохая видимость. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным Украинского гидрометцентра, 4 февраля 2019 года в столице ожидается сильный туман, видимость составит меньше 100 метров (II уровень опасности, оранжевый). Также синоптики сообщили, что на дорогах Киева возможна гололедица.

Кроме того в КГГА дали советы водителям при управлении автомобиля в тумане.

"Снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге", - сообщили в КГГА.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье из-за тумана объявили штормовое предупреждение. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что видимость будет составлять от 100 до 500 метров.