У Києві завтра очікується густий туман

Водіїв просять бути обережними на дорогах

В Киеве завтра, 1 февраля 2019 года, ожидается густой туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

По данным Гидрометцентра, 1 февраля в Киеве ожидается туман, видимость составит 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Водителям рекомендуют в таких условиях:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, как писал Styler, в ближайшие дни в Украине будет преобладать теплая воздушная масса, которая приведет к повышению температуры воздуха, туманам и дождям. В первые числа февраля во всех регионах страны ожидаются осадки. В тех областях, где температура будет держаться около нуля, пройдет мокрый снег. В столице 1 февраля будет теплым, но влажным. Также вероятны осадки в виде дождя.

Отметим, синоптики полагают, что февраль в Украине будет морозным, как и первая половина марта.