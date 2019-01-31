У Києві завтра очікується густий туман

Водіїв просять бути обережними на дорогах
В Киеве завтра, 1 февраля 2019 года, ожидается густой туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
По данным Гидрометцентра, 1 февраля в Киеве ожидается туман, видимость составит 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Водителям рекомендуют в таких условиях:
Напомним, как писал Styler, в ближайшие дни в Украине будет преобладать теплая воздушная масса, которая приведет к повышению температуры воздуха, туманам и дождям. В первые числа февраля во всех регионах страны ожидаются осадки. В тех областях, где температура будет держаться около нуля, пройдет мокрый снег. В столице 1 февраля будет теплым, но влажным. Также вероятны осадки в виде дождя.
Отметим, синоптики полагают, что февраль в Украине будет морозным, как и первая половина марта.