У Києві завтра обмежать рух на Південному мосту

Фото: Південний міст (youtube.com/Евгений Щокін)

Рух буде частково обмежено у напрямку проспекту Миколи Бажана

У Києві завтра ввечері, 25 січня, обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Киевавтодор".

Повідомляється, що з 22:00 25 січня до 06:00 26 січня у зв'язку з ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух у напрямку проспекту Миколи Бажана.

"Корпорація "Київавтодор" просить вибачення за тимчасові незручності і з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, в Києві у понеділок, 17 грудня, розпочато будівництво пішохідно-велосипедного моста, у зв'язку з чим частково перекрито рух по Володимирському спуску. Зокрема, мова йде про будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". У зв'язку з цим перекрито проїзд автотранспорту по правій смузі руху по Володимирському узвозу в напрямку Європейської площі.