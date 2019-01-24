ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві завтра обмежать рух на Південному мосту

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 21:01
У Києві завтра обмежать рух на Південному мосту
Фото: Південний міст (youtube.com/Евгений Щокін)

Рух буде частково обмежено у напрямку проспекту Миколи Бажана

У Києві завтра ввечері, 25 січня, обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Киевавтодор".

Повідомляється, що з 22:00 25 січня до 06:00 26 січня у зв'язку з ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух у напрямку проспекту Миколи Бажана.

"Корпорація "Київавтодор" просить вибачення за тимчасові незручності і з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, в Києві у понеділок, 17 грудня, розпочато будівництво пішохідно-велосипедного моста, у зв'язку з чим частково перекрито рух по Володимирському спуску. Зокрема, мова йде про будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". У зв'язку з цим перекрито проїзд автотранспорту по правій смузі руху по Володимирському узвозу в напрямку Європейської площі.

На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ У Києві сьогодні ожеледиця на дорогах
Новини України КиївКиївограничение движения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся