У Києві завтра обмежать рух транспорту на Північному мосту

Рух транспорту обмежать через ремонт

В Киеве завтра, 20 февраля, ограничат движение транспорта на Северном мосту в направлении жилого массива Троещина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Как отмечается, движение транспорта будет ограничено в связи с выполнением ремонтных работ с 10:00 до 14:00 на Северном мосту через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина.

Кроме того, завтра, 20 февраля, будет ограничено движение транспорта с 14:00 час. к 19:00 на путепроводе на пересечении ул. Братиславской с вул. Шолом-Алейхема.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 19 февраля провалилась дорога на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади-за аварии на водопроводе. Сейчас движение в районе провала дороги затруднено.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с первоочередным ремонтом на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 12 по 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную.