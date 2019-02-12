У Києві завтра обмежать рух на двох мостах

Рух буде частково обмежено на Північному та Південному мостах
В Киеве завтра 13 февраля ограничат движение транспорта на Северном и Южном мостах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор" в Facebook.
Как отмечается, в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия 13 февраля будет частично ограничено движение транспорта:
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Напомним, в Киеве затра, 13 февраля, синоптики прогрозируют ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололед.
РБК-Украина писало, что в Киеве в связи с первоочередным ремонтом на мосту им. Е. А. Патона частично ограничено движение транспорта с 12 до 24 февраля.