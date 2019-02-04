У Києві завтра обмежать рух на двох мостах

Обмеження пов'язані з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття

В Киеве завтра, 5 февраля, будет частично ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Ограничение движения связано с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия.

Так, на Южном мостовом переходе движение ограничат с 11:00 до 17:00 в направлении Столичного шоссе.

На Северном мосту через Днепр ремонт будет проходить с 16:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь, а также с 21:00 до 01:00 в направлении жилого массива Троещина.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций.

Также сообщалось, что в Киеве действие режима одностороннего движения по Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года будет продлено на 1 час - до 11:00.