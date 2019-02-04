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У Києві завтра обмежать рух на двох мостах

Новини » Транспорт    04.02.2019 - 19:05
У Києві завтра обмежать рух на двох мостах
Фото: Південний міст у Києві (youtube.com.ЕвгенийЩекин)

Обмеження пов'язані з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття

У Києві завтра, 5 лютого, буде частково обмежено рух транспорту по Північному і Південному мостах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодору".

Обмеження руху пов'язано з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття.

Так, на Південному мостовому переході рух обмежать з 11:00 до 17:00 в напрямку Столичного шосе.

На Північному мосту через Дніпро ремонт буде проходити з 16:00 до 20:00 в напрямку житлового масиву Оболонь, а також з 21:00 до 01:00 в напрямку житлового масиву Троєщина.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

У Києві завтра обмежать рух на двох мостахУ Києві завтра обмежать рух на двох мостах

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють і почнуть демонтаж конструкцій.

Також повідомлялося, що в Києві дію режиму одностороннього руху на Парковій дорозі в бік Європейської площі в ранкові години робочих днів з 31 січня 2019 року буде продовжено на 1 годину - до 11:00.

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