В Києві завтра можуть закрити кілька станцій метро

Завтра, 24 липня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Обмеження можуть стосуватися трьох станцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метро".
Поєдинок між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інгулець" (смт Петрове) відбудеться завтра о 19:30.
"Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.
Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Нагадаємо, у Києві 24-25 липня відбудуться масові спортивні змагання. У зв’язку зі змаганнями, обмежуватимуть рух транспорту.