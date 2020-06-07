У Києві завтра частково відновить роботу міська електричка

Фото: міська електричка (РБК-Україна)

Потяги курсуватимуть на лівому березі столиці

У понеділок, 8 червня, в Києві частково відновить роботу міська електричка. Про відновлення кільцевого руху мови поки не йде.

Про це повідомляє прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, поновлюється рух міських електричок в напрямках "Станція" Троєщина "- станція "Троєщина-2 - станція Почайна" та у зворотному: "Станція Почайна - станція Троєщина-2 - станція Троєщина".

"Поїзди курсуватимуть в години пік, а також в суботу і неділю. Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів по Київському залізничному кільцю буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко анонсував запуск міської електрички 1 червня, однак він був перенесений через те, що працівники моторвагонного депо "Фастів-1" не встигли виконати ремонт електропоїздів міської електрички.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня в Україні розпочався черговий етап ослаблення карантину.

Однак через епідемічну ситуацію у Києві не дозволили відновити роботу залів ресторанів і кафе в рамках ослаблення заходів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко