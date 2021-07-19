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У Києві затопило станцію метро, вулиці міста заливає водою

Автор: Анастасія Рокитна

Київ накрила потужна злива, місто заливає водою. Одну зі станцій метро затопило.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Станцію метро "Берестейська" зачинено на вхід та вихід. Сталося потрапляння води в касову залу станції. На місці працюють фахівці. Про відкриття станції буде повідомлено додатково.

Зазначимо, що у Києві різко погіршилась погода, прямо зараз місто заливає водою. У деяких районах значно ускладнився рух транспорту.

РБК-Україна писало, що зараз вулиці Києва заливає водою після пекельної спеки. У КМДА зазначили, що така погода буде до кінця дня.

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метроливень