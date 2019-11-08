У Києві затонула яхта

у Києві В Оболонському районі затонула яхта, ніхто не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Києві.

Як розповіли в ДСНС, інцидент стався в п'ятницю, 8 листопада, близько 9:16 між затокою Собаче гирло та затокою Верблюд в Оболонському районі.

"Прибувши до місця виклику, було встановлено, що затонула однопалубная яхта. Водолазним відділенням було обстежено місце події. Загиблих та травмованих не виявлено. Обставинами події займаються правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці серпня в Одеській області яхта наїхала на риболовну човен з двома людьми на борту. Після інциденту яхта покинула місце аварії, залишивши рибалок в небезпеці.

Також РБК-Україна писало, що у Києві відбувся збій у роботі метро. У п'ятницю, 8 листопада, у київському метрополітені перестала працювати система електронного квитка. У метрополітені пасажирів попросили скористатися альтернативним методом оплати. Пізніше вдалося відновити роботу системи.