У Києві запустили швидкісний трамвай на Борщагівській лінії

З 4 квітня в Києві відновили роботу трамвайного маршруту №3 на швидкісній Борщагівській лінії. Також планується запуск інших маршрутів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що швидкісний трамвай №3 відновлює роботу від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна".
А з завтрашнього дня курсуватиме трамвай №19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.
Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути № № 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33а.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київський метрополітен частково відновив сполучення з лівим берегом. РБК-Україна писало, як тепер ходять потяги метро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.