У Києві запустили додаткові маршрути на час дії карантину

У Києві розширили перелік маршрутів громадського транспорту на період дії карантинних обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, йдеться про автобусний маршрут № 99-Д "Станція метро "Мінська" - станція метро "Нивки", який буде прямувати через Діагностичний центр. Автобус курсує вже відсьогодні.

"Цей маршрут поєднав 2 регулярних автобуснi маршути – 99 та 32. Украй важливо, що новий маршрут дасть змогу працівникам декількох медичних закладів, зокрема, Київської міської клінічної лікарні № 8 та міського Діагностичного Центру, зручно дістатися до роботи", - зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Ще один додатковий тролейбусний маршрут № 25 "Проспект Свободи" - "Станція метро "Почайна" почне курсувати завтра, 26 березня. Відповідний маршрут покращить сполучення житлового масиву "Виноградар".

Нагадаємо, 18 березня у Києві закрили метрополітен. Також закрилися всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани та бари. Крім того, з понеділка, 23 березня, у столиці введено спеціальний режим громадського транспорту: скористатися ним можуть тільки співробітники критично важливої ​​інфраструктури при наявності спеціального дозволу.

Як повідомляло РБК-Україна, наразі 34 людини заразилися коронавірусом у Києві. Всього по Україні зафіксовано 156 випадків інфікування.