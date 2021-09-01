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У Києві заборонили реконструкцію або капремонт історичних будівель: список адрес

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві ввели мораторій на реконструкцію та ремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століть. Київська влада повідомила, на які саме об'єкти поширюється рішення Київради.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал заступника міського голови і секретара Київради Володимира Прокопіва.

Цей список не є кінцевим і буде розширюватися:

  • Автозаводська, 2;
  • Амосова, 13, 16;
  • Андріївський узвіз, 30;
  • Антонова, 2/32;
  • Антоновича, 7;
  • Багговутівська, 1;
  • Борисоглібська, 10;
  • Боричів Тік, 27;
  • Василя Тютюнника, 7;
  • Велика Житомирська, 38б;
  • Велика Окружна, 4;
  • Верхній Вал, 34/13;
  • Воздвиженська, 1б, 25, 35;
  • Вокзальна, 1, 3, 5, 7, 9, 13;
  • Георгієвський провулок, 2, 9/11;
  • Гоголівська, 7г;
  • Голосіївський проспект, 8;
  • Гончара, 36;
  • Делегатський провулок, 4, 6, 12;
  • Десятинний провулок, 7;
  • Жилянська, 47, 160;
  • Залізничне шосе, 2;
  • Інженерний провулок, 4;
  • Квітучий провулок, 18;
  • Кирилівська, 41, 103;
  • Левандовська, 3, 3б;
  • Липинського, 4;
  • Лобановського проспект, 148;
  • Малопідвальна, 4б;
  • Межигірська, 12, 12/25;
  • Мельникова, 8, 20;
  • Музейний провулок, 8;
  • Набережне шосе, 12, 14;
  • Набережно–Хрещатицька, 7б, 7в;
  • Нагірна, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19;
  • Нагірний провулок, 4;
  • Нижній Вал, 37;
  • Обсерваторна, 17;
  • Овруцька, 7а, 26;
  • Отто Шмідта, 13;
  • Майбороди, 32;
  • Повітрофлотський проспект, 28;
  • Притисько-Микільська, 2;
  • Прорізна, 8, 23, 27;
  • Рейтарська, 9;
  • Шота Руставелі, 19, 38в;
  • Сагайдачного, 22, 20/2;
  • Саксаганського, 44е, 61/17;
  • Січових Стрільців, 24, 91;
  • Сковороди, 1, 7/9 ;
  • Стара Поляна, 46;
  • Тарасівська, 6, 8, 9, 23-25, 38, 40;
  • Татарська, 32;
  • Терещенківська, 17б;
  • Тропініна, 1, 10, 13;
  • Тургенівська, 22;
  • Шутова, 1, 3, 4;
  • Ярославів Вал, 10;
  • Ярославська, 8.

В Києві ввели мораторій на реконструкцію та капітальний ремонт історичних будівель ХІХ—ХХ століть, аби їх не знищували.

У Мінкультури заявили, що цей мораторій пропонує не комплексний підхід, а частковий.

Нагадаємо, у Києві знесли історичну садибу Барбана.

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Київ