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У Києві замінували будівлю міськради. Вимагають викуп в біткоінах

Автор: РБК-Україна

У Києві надійшло повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Зловмисник вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови КМДА Володимира Бондаренка в Facebook.

"Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Тепер з вимогою викупу в 0,5 біткоіна", - написав він.

Зараз проводиться часткова евакуація співробітників міськради і цивільних осіб.

Фото: лист про мінування Київської міської ради (facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko)

Нагадаємо, вчора " Укрзалізниці" надійшло повідомлення про мінування Центрального та Південного залізничних вокзалів в Києві. Їх робота була тимчасово обмежена.

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КиївКиївська міська радамінування