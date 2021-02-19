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У Києві "замінували" навчальний заклад. Поліція шукає вибухівку

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 11:33
У Києві "замінували" навчальний заклад. Поліція шукає вибухівку Фото: поліцейський (npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Києві повідомили про мінування одного із навчальних закладів у Дніпровському районі. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомлення про мінування навчального закладу надійшло по спецлінії 102. Після цього, на місце події були відправлені слідчо-оперативна група територіального управління поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб.

У відомстві зазначається, що наразі проводиться евакуація учнів та персоналу. Після перевірки події, їй буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, напередодні, по Івано-Франківську прокотилася хвиля "мінувань". У зв'язку з цим евакуювали людей з аеропорту, вишів та деяких багатоповерхівок.

Крім того, 18 лютого в Києві після дзвінка про мінування закрили центральні станції метро і пересадку.

Відзначимо, в Україні можуть посилити відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування об'єктів критичної інфраструктури, шкіл, лікарень і т. д. Законопроект винесений на пленарні засідання цього тижня.

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