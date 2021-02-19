У Києві "замінували" навчальний заклад. Поліція шукає вибухівку
У Києві повідомили про мінування одного із навчальних закладів у Дніпровському районі. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.
Повідомлення про мінування навчального закладу надійшло по спецлінії 102. Після цього, на місце події були відправлені слідчо-оперативна група територіального управління поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб.
У відомстві зазначається, що наразі проводиться евакуація учнів та персоналу. Після перевірки події, їй буде надана правова кваліфікація.
Нагадаємо, напередодні, по Івано-Франківську прокотилася хвиля "мінувань". У зв'язку з цим евакуювали людей з аеропорту, вишів та деяких багатоповерхівок.
Крім того, 18 лютого в Києві після дзвінка про мінування закрили центральні станції метро і пересадку.
Відзначимо, в Україні можуть посилити відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування об'єктів критичної інфраструктури, шкіл, лікарень і т. д. Законопроект винесений на пленарні засідання цього тижня.