RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві закрили центральну станцію метро

Автор: Дмитро Левицький

У Києві на вхід та вихід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". Водночас пересадка продовжує працювати.

Про це повідомив "Київський метрополітен".

Як розповіли у столичному метрополітені, станція була закрита з технічних причин.

"Станцію "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід з технічних причин. Пересадка працює. Інформацію про роботу у звичайному режимі буде розміщено одразу після відкриття станції", - заявили в метрополітені.

Нагадаємо, 1 травня метро Києва відновило повноцінну роботу після локдауну. Влада міста скасувала проїзд у підземці за спецперепустками.

Сьогодні на одній зі станцій столичного метро утворилася тиснява.

Додамо, у Києві планують продовжити маршрут швидкісного трамваю до "Палацу спорту".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївметроМайдан Независимости