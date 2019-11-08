У Києві загорівся тролейбус із пасажирами

У Шевченківському районі Києва загорівся тролейбус з пасажирами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 8 листопада близько 8:30 в оперативно-координаційний центр ДСНС надійшло повідомлення про загорання тролейбуса на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської.

"У тролейбусі сталося коротке замикання в моторному відсіку з подальшим горінням. Тролейбус в цей час знаходився на зупинці громадського транспорту, всередині знаходилися пасажири", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що водій транспортного засобу зробив оголошення, щоб пасажири вийшли із салону і самостійно, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, ліквідував займання за допомогою вогнегасника. Жертв та постраждалих немає.

Фото: у Києві загорівся тролейбус (DSNSKyiv)

Нагадаємо, в Одесі, 7 листопада, спалахнула пожежа в готелі M1 Club Hotel, який знаходиться на Лідерсовському бульварі. За даними ДСНС, горіли зовнішня обшивка будівлі і дах, а площа спалаху склала близько 80 квадратних метрів.

РБК-Україна повідомляло, що 5 листопада у Рівному відбувся пожежа в ресторані "LION". Площа пожежі становила 100 м. кв. Жертв та постраждалих немає.