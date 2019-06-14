В Києві зафіксовано новий температурний рекорд

У ніч на п'ятницю, 14 червня, у Києві зафіксували температурний рекорд - найтепліша ніч з 1927 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію їм. Бориса Срезневського.

Як повідомляється, в ніч на п'ятницю температура повітря у Києві не опустилася нижче +20,1 градусів за Цельсієм.

"Враховуючи високий температурний фон, який на 9 градусів перевищує кліматичну норму, це, напевно, не останній рекорд спекотного червня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 11 червня був зафіксований температурний рекорд - найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +20,2 градусів за Цельсієм.

Зазначимо, погода в Україні сьогодні буде без опадів, лише на заході очікуються короткочасні дощі, температура +33.

Нагадаємо, погода в Україні найближчим часом може змінитися і спека спаде. Це станеться вже у другій половині червня. За словами синоптика Наталки Діденко, з 17 червня на півночі і в західній частині України можливе послаблення спеки до 27-32 градусів. А ось жителям півдня і центральних областей доведеться терпіти 30-35-градусну спеку.

Крім того, що в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.