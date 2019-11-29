У Києві затримується рух трамваїв

У Києві на вулиці Глибочицькій через дорожно-транспортну пригоду (ДТП) затримується рух трамваїв. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Київпастранс.

Зазначається, що затримується рух трамваїв 14, 18. На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, у Дніпрі фура протаранила маршрутку, в результаті чого постраждали дві людини.

РБК-Україна писало, що поліція відкрила дві кримінальні справи після дорожньо-транспортної пригоди за участю 11 автомобілів на трасі Київ-Одеса. Постраждали три людини. Також в столиці, на Набережному шосе в ніч з 25 на 26 листопада сталася аварія за участю чотирьох автомобілів.

Також у неділю сталась дорожньо-транспортна пригода за участю Миколи Кулеби та його дітей. Аварія сталась на трасі Київ-Одеса, поблизу села Чабани. Автомобіль дитячого омбудсмена зіткнувся з мікроавтобусом. За даними слідства, винуватцем аварії є Кулеба.

В результаті ДТП Кулеба отримав струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітини, травму живота. Його госпіталізували в лікарню "Феофанія" разом зі старшим сином. Молодшого сина госпіталізували в "Охматдит".